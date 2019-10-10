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Alman kurdu koruyor! İşte Türkiye’nin en pahalı pastası

Ankara'da, donuk pasta üretimi yapan firma, 340 gram altın plaka kullanarak yenilebilen pasta üretti. 56 bin lira ile Türkiye'nin en pahalısı olduğu belirtilen pasta, İstanbul'daki fuar öncesi Ankara'da tanıtıldı.

16:17 -
Haberler Ekonomi
Alman kurdu koruyor! İşte Türkiye’nin en pahalı pastası

Başkent’te yaklaşık 1.5 yıl önce donuk pasta üretimi yapmak için kurulan firma, farkındalık yaratmak için ‘yenilebilen altın pasta’ yapmaya karar verdi.

Firma yetkilileri bunun için, Dubai’den 340 gramlık yenilebilen altın plaka getirdi. 14 kişi daha sonra el yapımı keçi sütü, çikolata ve krema kullanarak pastanın yapımına başladı.

21 gün süren çalışma ile pasta üretildi. Yenilebilen altın pasta, bugün İstanbul’da başlayacak ’17’nci Bayim Olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda görücüye çıkacak.

56 bin lira ile Türkiye’nin en pahalısı olduğu belirtilen pastanın dilimi, fuarda 6 bin 750 liradan satışa sunulacak. Fuar öncesi Ankara’da tanıtımı yapılan pasta buzdolabında korunurken, başında da özel eğitimli Alman kurt köpeği nöbet tuttu.

DHA

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