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Alman Maliye Bakanı düştü

Almanya Maliye Bakanı Peter Altmeier yaptığı bir konuşmadan sonra sahneden inerken düştü. Basının görüntü almasını istemeyen yetkililer Altmeier'ın düştüğü bölgeye siyah perde gerdi.

Sozcu.com.tr
14:47 -
Haberler Ekonomi

Almanya Maliye Bakanı Peter Altmeier (61), Dortmund'da yaptığı bir konuşmanın ardından kürsüden inerken merdivenden kötü bir şekilde düştü.

Reuters’ta yer alan habere göre; Alman Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bakanın sağlık durumuna ilişkin bir bilgi verilmedi. Bakan Altmeier’ın kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı belirtildi.

Altmeier hastaneye kaldırılırken yaptığı kısa açıklamada kendisi ile ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Alman Bakan düştükten sonra yetkililer basının görüntü almaması için siyah bir perde gerdi. Bakan daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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Son güncelleme: 14:58 29.10.2019
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