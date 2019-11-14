Almanlar: Türkiye’deki doğalgaz santralimizdeki payımızı talep gelirse satabiliriz

Denizli’de 600 milyon euro yatırımla 2013 yılında devreye alınan doğalgaz kombine çevrim santralinin toplam 800 megawatt kurulu gücü bulunuyor. Santralde RWE %70, Turcas %30 pay sahibi.

SANTRALİN ZARARI 87 MİLYON TL

Krebber, santrali satabileceklerini belirtmesine rağmen şu an santrali satmak için aktif bir çalışma içinde olmadıklarını kaydetti. Denizli santrali Turcas’ın son bilançosuna göre yılın ilk dokuz ayında 684 milyon lira satış geliri elde ederken, 6 milyon lira FAVÖK elde eden santralin zararı ise 87 milyon lira oldu. (REUTERS)