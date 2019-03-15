Ford’dan şok karar! 5 bin işçi çıkaracak

Ford Köln İşletme Tesisleri Müdürü Gunnar Herrmann ve Personel Dairesi Müdürü Rainer Ludwig imzasıyla işçilere gönderilen tenkisat yazısında, tasarruf planlarının 500 milyon dolar olduğu, bunun da 5 bin işçiyle yollarını ayırmak olduğu belirtildi. Yazıda ayrıca işten çıkarılanların 49 yaşından küçük olması halinde tazminat ödeneceği, 50’den büyük olmaları halinde ise erken emeklilik yoluyla iş ilişkilerinin sonlandırılacağı bildirildi.

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Sert tasarruf tedbirlerinin temelinde, şirketin geçen yıllarda hedeflediği rakamlara ulaşamamasının yattığı aktarılırken, Ford Almanya'nın geleceğinin garanti altına alınması için 5 bin çalışanıyla yollarını ayırmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekildi. Ford Köln'de 18 bin, Saarlous'da 6 bin ve Aachen tesislerinde de ise 200 kişi çalışıyor.

ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Anadolu'nun Almanya'ya göç sürecinde Köln Ford tesisleri, çok önemli bir yere sahip. Birinci kuşak Türk çalışanların azaldığı fakat onların çocuklarının hala çalıştığı Köln Ford'daki bu tenkisatın, en fazla onları tedirgin ettiği ifade ediliyor.

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Hafta içi Volkswagen ve Audi firmaları da ülke genelinde çalışan 5 ve 7 bin olmak üzere toplam 12 bin işçi çıkaracağını açıklamıştı. DHA