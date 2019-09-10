Almanya’da gemi su mu almaya başladı?

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Alman ekonomisi duraklamanın eşiğinde… Bu haber Türkiye’yi çok ilgilendiriyor çünkü Almanya en çok mal aldığımız ve en çok mal sattığımız ülke… Alman ekonomisi son çeyrekte yüzde 1 daraldı, Ara malları üretimi düşüyor.

BORÇLANMAK İÇİN YENİ YOLLAR ARANIYOR

Alman hükümeti ülke içinde yeni borç alabilmek için kaynak yaratmaya ve yasaları buna göre şekillendirmeye çalışıyor. Almanya’nın konu hakkındaki değerlendirmelerine yakın üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, yeni yatırım kurumlarının oluşturulması, ülkenin tarihin en düşük seviyelerinde bulunan maliyetlerden borçlanma yaparak oluşturacağı kaynağı altyapı ve iklim koruma gibi alanlarda harcama yapmasını sağlayacak.

GELECEK YIL SADECE 5 MİLYAR EURO BORÇLANABİLECEK

Almanya’da anayasa tarafından belirlenen federal borçlanma sınırı gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %0.35’ine kadar bütçe açığına izin veriyor. Bu oran yılda yaklaşık 12 milyar euroya denk geliyor, ancak büyüme oranları gibi unsurlar hesaba dahil edildiğinde Berlin gelecek yıl yalnızca 5 milyar euro kadar yeni borçlanma yapabilecek.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan ancak resesyonun eşiğine gelen Almanya’da kasaba ve kentlerin ertelenmiş kamu yatırım ihtiyacı, devlet kalkınma bankası KfW’nin tahminlerine göre 138 milyar euro seviyesine geldi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar hükümet yetkilileri tarafından değerlendirilen “gölge bütçe” planına göre, kamu yatırım kurumları tarafından alınan yeni borçların federal bütçe kapsamında muhasebeleştirilmeyeceğini belirttiler.

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PARLAMENTOYA GEREK KALMADAN BORÇLANACAK

Kamu yatırım kurumlarının ne kadar borç alabileceklerine dair sınırlar AB’nin İstikrar ve Büyüme Paktı’nın kurallarına tabi olacak. Bu da Almanya’ya federal borçlanmayı sınırlayan kuraları değiştirmek için şart olan üçte iki parlamento çoğunluğuna gerek kalmadan harcamalarını artırma imkânı verecek.

ALMANYA’NIN KREDİ İTİBARI VAR

Üst düzey bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, Almanya tahvil faizleri eksiye geçtiğinde bile Almanya tahvillerinin talep gördüğüne işaret ederek, “Norveç’in petrolü var, Almanya’nın kredi itibari var. Ulusal bir yeraltı kaynağı gibi” dedi.

Yetkili, “Akıllıca yönetilirse, bağımsız bir kamu yatırım kurumu yeni borç alarak kâr bile edebilir” dedi.

Almanya Maliye Bakanlığı ile Ekonomik İlişkiler ve Enerji Bakanlığı sözcüleri konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

DIŞ TİCARET HACMİ EN YÜKSEK ALMANYA İLE

Türkiye’nin dış ticaret hacminin en yüksek olduğu ülke Almanya… 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye ile Almanya’nın dış ticaret hacmi 19 milyar 224 milyar dolar oldu. 2018 yılının aynı döneminde bu rakam 22 milyar 395 milyon dolardı. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bu yıl yüzde 8.9 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 3 milyar 349 milyon dolar olan açık, 2019 Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 86 milyon dolar oldu.

2018 yılında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke % 9,61'lik oranıyla, 16,14 milyar dolarlık ihracat yapılan Almanya olmuştu. Türkiye ise 2018 yılında Almanya’dan 20 milyar 407 milyon dolarlık ithalat yaptı. Almanya, Rusya’dan sonra Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ikinci ülke konumunda.

REUTERS-sozcu.com.tr