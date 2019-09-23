Sanayi devi Almanya’da çarklar duruyor

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Brexit belirsizliği, otomotiv sektörü görünümünün olumsuz olması ve zayıflayan küresel ekonominin etkisiyle eylülde 41,4 puana gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

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IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sanayi PMI verisine göre, Almanya’da imalat sanayi PMI, eylülde önceki aya kıyasla 2,1 puan azalarak 41,4 puana geriledi. Endeks, ağustosta 43,5 seviyesinde bulunuyordu. Böylece Alman ekonomisinin 5’te birini temsil eden sektörün PMI verisi, 2009 yılı ortasından bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

2009 KRİZİNDEN BERİ GÖRÜLEN EN KÖTÜ GERİLEME

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sanayide üretim rakamlarının kötü olduğunu belirterek, “Ticaret savaşları konusundaki belirsizlikler, otomotiv sektörü ve Brexit’in görünümü Alman sanayisinin siparişlerini etkiliyor. Bu rakamlar, Alman sanayisinin 2009 finansal krizinden beri gördüğü en kötü gerileme.” ifadelerini kullandı.

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Almanya’da bileşik PMI da eylülde 51,5 puanlık beklentiye karşın 49,1 puana gerileyerek son 7 yılın en düşük seviyesine indi. Bileşik PMI, geçen ay 51,7 puan seviyesinde bulunuyordu. Hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI verisi, böylece Ekim 2012’den sonraki en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

AA