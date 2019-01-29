Almanya’dan Gümrük Birliği açıklaması

Deutsche Welle’den Değer Akal’a konuşan Bareiss, Türkiye ile ilişkilerde “iyileşmeye” odaklandıklarını aktardı.

Alman Ekonomi Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss, Türkiye ile ekonomik ilişkiler, Alman işadamlarının Türkiye'de karşılaştıkları sorunlar ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konularında açıklamalar yaptı. Thomas Bareiss, Türk hükümetinin en önemli öncelikleri arasında yer alan Gümrük Birliği modernizasyonu müzakerelerinin başlatılması talebinin kısa vadede karşılanamayacağı mesajını verdi.

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ’NİN GÜNDEMİNDE YOK

“Türkiye en kısa zamanda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi talep ediyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Bareiss, “Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği'nin modernleştirilmesine ilişkin müzakereler şu an için Avrupa Birliği Konseyi'nin gündeminde yer almamaktadır” yanıtını verdi.

Bareiss, Türkiye ile ilişkilerdeki gergin dönemin ardından başlatılan normalleşme çabalarının devam ettiğine, ilişkilerde öncelikle iyileşmeye odaklandıklarına işaret etti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GERİLİMİ

Türkiye ile Almanya son aylarda siyasi gerginlikleri geride bırakma, ekonomik işbirliğini geliştirme yönünde adımlar atsa da, Gümrük Birliği konusunda gerilim yaşanıyor. Türkiye, AB üyesi olmadığı için, AB'nin diğer ülkelerle müzakere ettiği serbest ticaret anlaşmalarında kendi durumunun dikkate alınmadığını, bu nedenle de zarara uğradığını söyleyerek Gümrük Birliği'nin ivedilikle modernize edilmesini istiyor.

Alman hükümeti ise Türkiye'nin AB kriterlerinden uzaklaştığı, üyelik müzakerelerine son verilmesi çağrılarının arttığı bir dönemde tam üyelik öngören Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kararının alınmasının çok güç olduğuna dikkat çekiyor. Merkel hükümeti Gümrük Birliği'nin hâlihazırda iyi işlemediğini, Türkiye'nin öncelikle mevcut kuralları tümüyle uygulaması gerektiğini savunuyor.