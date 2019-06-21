Almanya büyüme hızına yetecek kadar işçi bulamayacak

Almanya’nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) Bertelsmann Vakfı için yaptığı araştırmada, Almanya'da 2035'te ekonomik büyüme demografik değişimin yol açtığı işçi eksikliğinden dolayı yüzde 0,6 gerileyecek.

Böylece Avrupa’nın en büyük ekonomisi gelecek 15 yılda 2003-2018 arasındaki büyümeden daha az büyüyecek.

BERLİN VE HAMBURG ÖN SIRADA OLACAK

Ifo Dresden Şubesi Müdürü Joachim Ragnitz, konuya ilişkin değerlendirmesinde doğudaki bazı eyaletlerin yapısal olarak zayıflıktan dolayı daha kötü bir ekonomik büyüme göstereceklerini belirterek, “Berlin ve Hamburg şehirlerinin yanı sıra Baden-Wuerttemberg ve Bavyera'nın 2035'e kadar ekonomik büyümede ön sıralarında olmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Ekonomik güç ve yaşam standartlarındaki bölgesel farklılıkların gelecek yıllarda önemli ölçüde artacağına dikkati çeken Ragnitz, “Refahtaki bölgesel farklılıkların yakın gelecekte azaltılabileceği fikrinden vazgeçmenin zamanı geldi. Bu, Doğu ve Batı Almanya arasındaki farkın daha fazla kapanmayacağı anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

1.5 MİLYON İŞE UYGUN ELEMAN YOK

Nitelikli eleman eksikliği ülkede kronik hale gelirken, ekonomideki büyüme ve istihdamdaki rekor artışa rağmen yaklaşık 1,5 milyon civarında işe uygun eleman bulunamıyor.

Uzmanlar, nitelikli eleman açığından dolayı Alman ekonomisinin yılda yaklaşık 30 milyar euro kayba uğradığını tahmin ediyor.

AA