Alstom, İzmir Eurasia Rail 2019 fuarında

Şirket, dünyanın hidrojen yakıt hücreli ilk yolcu treni olan Coradia iLint ve hem konvansiyonel hatlarda hem de hızlı tren hatlarında 250 km/h hıza kadar seyredebilen esnek ve uyumlu yolcu treni Pendolino dahil olmak üzere sahip olduğu son teknoloji demiryolu çözümlerini vitrine çıkaracak.

Alstom, bunun yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için tedarik ettiği APS zeminden güç besleme çözümü ile birlikte tren hizmetleri, altyapı ve demiryolu kontrol sistemlerini de sergileyecek.

Alstom Türkiye Genel Müdürü Arban Çitak yaptığı açıklamada “Türkiye'de taşımacılığın bir parçası olmaktan son derece gurur duyuyoruz. Alstom, kendini akıllı inovasyona adamış bulunmaktadır. Akıllı inovasyonu, Türkiye ve ötesinde hem tren yolcuları hem dedemiryolu idareleri için katma değer yaratacak akıllı taşımacılığa giden en önemli yol olarak görüyoruz” dedi.

Alstom, 60 yıldan uzun süredir Türkiye'de faaliyet göstermekte olup, İstanbul'a metro araçları ve tramvaylar tedarik etmiştir. Alstom'un İstanbul ofisi, şirketin Orta Doğu ve Afrika Bölge faaliyetleri için bir yönetim merkezi olmasının yanı sıra, sinyalizasyon ve sistem projeleri için de Bölge Merkezi niteliğindedir.

Alstom'un fuardaki standında sunacağı çözümler arasında, hafif raylı sistem hatlarının kapladığı toplam alanı azaltan, kent estetiğini ve tarihi dokuyu koruyan, son derece güvenilir bir enerji sistemi olan APS teknolojisi ile konvansiyonel sistemlere uyum için çoklu Spesifik İletim Modülü (STM) çözümünü sunan Atlas Trainborne bulunmaktadır.

Alstom, bakım, modernizasyon, parçalar ve onarım dahil olmak üzere her türlü özel hizmet ile eğitim ve eskime yönetimi konusunda destek hizmetlerinin sunulduğu hizmet çözümlerini de sergileyecektir.