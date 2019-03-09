Altın bu hafta da kazandırdı! İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Anbean takip edilen güncel çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde. Geçtiğimiz aylarda yatırımcısına uzun vadede kazandıran ancak anlık değişimlerle yer yer kaybettiren yer yer de kazandıran altın fiyatlarında güncel rakamlar ne durumda?

ALTIN FİYATLARI 9 MART

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 227,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,70 liradan, bin 499 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 520 liradan, 207,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211,50 liradan, bin 465 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 485 liradan, 733 liradan alınan Yarım Ziynet 743 liradan ve 366 liradan alınan Çeyrek Ziynet 371 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI BU HAFTA DA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,67 ve avro yüzde 0,15 değer kaybederken, dolar yüzde 1,24, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,80 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 104.866,50, en düşük 100.873,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,67 azalışla 101.538,28 puandan tamamladı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 artışla 228,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,79 değer kazancıyla 1.522,00 lira oldu. Geçen hafta 369,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 372,00 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 1,24 artarak 5,4560 liraya çıkarken, avro yüzde 0,15 değer kaybederek 6,1290 liraya düştü. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,34 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,21 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile “Para Piyasası Fonları” old