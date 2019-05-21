‘Altın düşüş eğiliminde’ Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? | 21 Mayıs güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 artışla 247,80 liradan tamamladı. İşte 21 Mayıs Salı güncel altın fiyatları...