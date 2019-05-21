‘Altın düşüş eğiliminde’ Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? | 21 Mayıs güncel altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 403,00 lira, Cumhuriyet altını 1.653,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 247,80 liradan işlem gördü.
21 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
“ALTIN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE”
AA Finans Analisti İslam Memiş, haftanın ilk işlem gününde dolar varlıklarının toparlanması ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının şiddetlenmesiyle altının düşüş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti.
Bugün, yurt içinde ve Avro bölgesinde, tüketici güven endeksi ve ABD’de 2. el konut satışları ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade eden Memiş, “Dolar kurunun 6 lira seviyesinin altına sarkması halinde altının gram fiyatında 245 lira seviyesini takip edeceğiz.
Altının ons fiyatında ise 1.275 dolar desteği, kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemini koruyor.” değerlendirmesinde bulundu.
AJANSLAR
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