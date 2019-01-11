Altın fiyatları 11 Ocak: Çeyrek ve gram altın fiyatları 11 Ocak Cuma günü ne durumda?

Altın fiyatları yatırımcının merak ettiği konuların ilk sıralarında yer alırken altın son haftalarda küresel piyasaların da etkisiyle ufak hareketler yaşıyor. Altın yatırımcısının tercih ettiği en ufak birim olan gram altın 11 Ocak günü 225 lira bandında seyrediyor. İşte günün altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki hareket hızı geçtiğimiz aylara göre yavaşladı. Altın fiyatlarındaki ufak dalgalanma ile birlikte piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Geçen sene yatırımcısına en çok kar getiren altın bu sene de yatırımcısını yüzünü güldürecek mi sorusu merak konusu. 11 Ocak tarihli altın fiyatları haberimizde… ALTIN FİYATLARI 11 OCAK Çeyrek altın 11 Ocak tarihinde, 360,75 TL'den alınıp, 368,96 TL'den satılıyor. Gram altın ise 225,12 TL'den alınırken 225,16 TL'den satışa sunuluyor. Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.495,00 TL'den alınırken, 1.518,00 TL'den satılıyor. Yarım altın ise 719,25 TL'den alınıyor ve 737,92 TL'den satılıyor. ALTIN FİYATLARINDA BELİRSİZLİK ETKİSİ Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine son verme amacıyla düzenlenen toplantının sonucnda net bir açıklama yapılmaması ile yeniden başlayan ekonomik yavaşlama endişeleri etkisiyle dolar altı ayın zirvesine yakın düzeyde. Küresel emtia piyasalarında; – gümüş, yüzde 0.38 düşüşle 15.675 dolardan, – altın, yüzde 0.15 düşüşle 1,290.1 dolardan, – bakır, yüzde 0.85 düşüşle 2.6345 dolardan, – platin, yüzde 0.01 artışla 825.4 dolardan – paladyum da yüzde 0.47 artışla 1,295.4 dolardan işlem görüyor. İç piyasada ise, gram altın fiyatı 225 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,518 liraya döndü.

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