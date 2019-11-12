Altın fiyatları 12 Kasım: Bugün gram ve çeyrek altın kaç lira?

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 444 Lira

Yarım Altın: 889,66 Lira

Gram Altın: 270,34 Lira

DÜNYA PİYASALARINDA SON DURUM

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve yavaşlayan küresel ekonomiye ilişkin kaygılar nedeniyle petrol fiyatları yüzde 1.0’e yakın düyerken, altın fiyatları hafif yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.01 düşüşle 61.88 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.96 düşüşle 61.88 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.01 artışla 16.825 dolardan,

– altın, yüzde 0.21 artışla 1,463.10 dolardan,

– bakır, yüzde 0.21 düşüşle 2.6765 dolardan,

– platin, yüzde 0.43 düşüşle 889.30 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.68 artışla 1,720.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,836 liraya yükseldi.