Altın fiyatları 12 Ocak: Çeyrek ve gram altın haftayı nasıl kapattı?

Altın fiyatları ufak hareketlenmelerle geçirdiği haftayı nasıl kapattı? Altın yatırımcısı gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. 12 Ocak tarihinde altının gram fiyatı 226 lira bandında seyrediyor. Güncel gelişmelerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum haberimizde yer alıyor...

Altın fiyatları yaşadığı dalgalanmalarla haftayı kapattı. Gram altın 226 lira seviyesine gelirken çeyrek altında alış fiyatı 362 TL olarak belirlendi. Altın fiyatlarında günün rakamları şu şekilde…

ALTIN FİYATLARI 12 OCAK

Çeyrek altın: 362,92 TL’den alınıyor ve 371,18 TL’den satılıyor.

Gram altın: 226,65 TL’den alınıyor ve 226,69 TL’den satılıyor.

Yarım Altın: 723,58 TL’den alınıyor, 742,36 TL’den satış işlemi gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyet Altını: Büyük altınlar arasında yer alan Cumhuriyet Altını, 1.502,00 TL’den alınıyor, 1.525,00 TL’den satılıyor.

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 227,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 228 liradan, bin 501 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 522 liradan, 208 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212 liradan, bin 467 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 487 liradan, 734 liradan alınan Yarım Ziynet 744 liradan ve 367 liradan alınan Çeyrek Ziynet 372 liradan satıldı.

KÜRESEL PİYASALARDA DURUM NE?

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.56 düşüşle 60.72 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.35 düşüşle 51.92 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed´in faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileriyle düşen dolar karşısında yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.21 düşüşle 15.61 dolardan,

– altın, yüzde 0.02 artışla 1,287.6 dolardan,

– bakır, yüzde 0.13 artışla 2.643 dolardan,

– platin, yüzde 0.45 düşüşle 822.4 dolardan

– paladyum da yüzde 0.98 artışla 1,285.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,525 liraya döndü.