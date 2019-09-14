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Altın fiyatları 14 Eylül: Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki hareket ne yönde?

Altın fiyatları birçok vatandaş tarafından hafta sonu dahi araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı 276 lira! Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor.

08:33 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları 14 Eylül: Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki hareket ne yönde?

Altın fiyatları yeni haftaya girmeden önce yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından merakla araştırılıyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 14 EYLÜL

Gram altın: 272,13 TL alış, 272,18 TL satış.

Çeyrek altın: 437,90 TL alış, 447,82 satış.

Cumhuriyet altını: 1.818,00 TL alış, 1.845,00 satış.

Yarım altın: 872,75 TL alış, 895,32 TL satış.

AltÄ±n fiyatlarÄ± 7 EylÃ¼l: Ãeyrek altÄ±n ve gram altÄ±nda son fiyatlar ne?

ALTIN FİYATLARI GÜMÜŞÜ DE ETKİLEDİ

Altın fiyatlarının yükselmesi gümüş fiyatlarına da yansıdı. Kapalıçarşı esnafına göre, gümüş fiyatlarındaki artış  yüzde 50 dolayında.

Bazı vatandaşlar takı alışverişinde altına göre daha cazip fiyatlı olan gümüşü tercih ediyor. Yatırım yapmak isteyenler ise satış aşamasında zarar edeceği düşüncesiyle gümüşten uzak duruyor.

Kapalıçarşı esnaflarından gümüşçü Mehmet Dokuzoğlu, “İnsanların altın alım gücü kalmayınca, altın fiyatlarının yükselmesi gümüşe yansıdı. Bu sefer ne yapıyorlar, gümüşü alıyorlar, altın yaldız yaptırıyorlar. Mesela Trabzon set düğünlerde alamıyorlar, altın yaldız yaptırıp kullanmayı tercih ediyorlar. Fiyat artışı oldu gümüşte ama insanların alım gücünü etkileyecek seviyede değil. Altın yüzde 100 artış gösterirken, gümüş yüzde 50 artış gösterdi. Doğal olarak insanların gümüşü almaları daha kolay oluyor. Yüzde 50 artış da tabii ki az bir artış değil” dedi.


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