Altın fiyatları 14 Ocak: Çeyrek ve gram altın haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatlarında yatırımcı altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığını araştırıyor. Altın fiyatlarındaki ufak hareketler sürerken altın gündemdeki tüm gelişmelerden etkileniyor. 14 Ocak tarihinde gram altın 227 lira bandında seyrediyor.

Altın fiyatları yatırımcının gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarının arasında altın yer alıyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Altın fiyatlarında son durum ise yatırımlarını kontrol etmek isteyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor…

ALTIN FİYATLARI 14 OCAK

Çeyrek altın 14 Ocak tarihinde, 362,92 TL'den alınıp, 371,18 TL'den satılıyor.

Gram altın ise 227,58 TL'den alınırken 227,65 TL'den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.502,00 TL'den alınırken, 1.525,00 TL'den satılıyor.

Yarım altın ise 723,58 TL'den alınıyor ve 742,36 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.