Altın fiyatları: 16 Kasım’da gram ve çeyrek altın kaç lira?

Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi…

ALTIN FİYATLARI 16 KASIM

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 270,93 lira

Çeyrek altın: 443,66 lira

Cumhuriyet altını: 1.826 lira

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI

İstanbul Kapalıçarşı'da 271,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,40 liradan, bin 787 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 808 liradan, 247,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,40 liradan, bin 747 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 767 liradan, 873 liradan alınan Yarım Ziynet 883 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 441 liradan satıldı.

KUYUMCU ÜRÜNLERİNDE TAKSİT SAYISI ARTIŞI RAHATLACAK

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TEKS) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren basılı ve külçe halinde olmayan kuyum ürünlerindeki taksit sayısının 4'ten 8'e çıkarılması vatandaşı da, piyasaları da rahatlatacak” dedi. Kuyum ürünlerinde taksit sayısının 8’e çıkmasıyla vatandaşın rahatlayacağını ifade eden Palandöken, “Mevsimsel olarak da yükselen altın fiyatları nedeniyle zorlanan vatandaş artık eşinin dostunun düğününe giderken altınını daha rahat alacak. Çünkü taksit sayısının 8'e kadar çıkması ile artık gram altın ve çeyrek altın arasında fazla düşünmeden karar verilebilecek. Artan taksit sayısı ile birlikte piyasalarda da bir hareketlenme olacak” diye konuştu.