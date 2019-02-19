19 Şubat’ta çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? ‘Altın fiyatları olumlu etkilendi’

19 Şubat tarihinde altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ve altın hediye etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarının hızlı hareketi son haftalarda duruldu ve altın fiyatları yatay bir seyir izlemeye başladı. Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 225,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.510 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün 1.336,80 dolar ile Nisan 2018’den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugüne Asya piyasalarında düşüşle başladı. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 1.323,4 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 226,11 TL Satış 226,16 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 360,88 TL Satış 369,02 TL

YARIM ALTIN

Alış 719,51 TL Satış 738,04 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.493,00 TL Satış 1.516,00 TL

ALTIN DÜN GÜNÜ NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı’da 226,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,80 liradan, bin 493 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 514 liradan, 206,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210,70 liradan, bin 459 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 479 liradan, 730 liradan alınan Yarım Ziynet 740 liradan ve 365 liradan alınan Çeyrek Ziynet 370 liradan satıldı.

‘ALTIN FİYATLARI OLUMLU ETKİLENDİ’

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik iyimserliğin küresel piyasalardaki risk iştahının artmasına neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Dünyanın en fazla altın tüketen ülkesi Çin'in ekonomisine olumlu katkı sağlayan bu gelişme, altın fiyatlarını olumlu yönde etkiledi. Dün dolar endeksinin baskı altında kaldığını, altın fiyatlarının ise değer kazandığını gördük. Dolar endeksi baskı altında kalmaya devam edebilir. Ons altında yükselişlerin devamı için 1.331 dolar kritik direnç seviyesidir. Altının ons fiyatı 1.331 doları yukarı yönlü kıramazsa 1.220 dolara kadar gerileyebilir.” Yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının gram altında yükselişlere neden olduğunu vurgulayan Memiş, altının gram fiyatında yükselişlerini sürebilmesi için 227 liranın üzerinde kapanışlar olması gerektiğini söyledi.