Altın fiyatları 2019: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 276 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,20 liradan, bin 819 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 840 liradan, 251,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255,70 liradan, bin 777 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 797 liradan, 888 liradan alınan Yarım Ziynet 898 liradan ve 444 liradan alınan Çeyrek Ziynet 449 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu hava ve ABD’de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksinin, beklentilerin üzerinde artarak 54,7’ye çıkmasıyla küresel risk iştahının arttığını kaydetti.

Söz konusu gelişmeler ve azalan jeopolitik risklerin altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade eden analistler, bugün Avrupa’da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perakende satış verileri ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.482 doların destek, 1.515 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 274 liranın destek olarak öne çıktığını belirtti.

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