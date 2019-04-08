Altın fiyatları 2019: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,28 artışla 238,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 388,00 lira, Cumhuriyet altını 1.588,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,28 yükselişle 238,00 liradan işlem gördü.

8 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

GÖZLER BAKAN ALBAYRAK’IN AÇIKLAYACAĞI REFORM PAKETİNDE

Yeni haftaya da yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 235 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını 1.575 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise geçen haftaki yatay seyrin ardından bu haftanın açılışında Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.298 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin olumlu geçtiğine dair açıklamaların geçen hafta altın fiyatlarını baskıladığını belirterek, bu hafta konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bu hafta yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çarşamba günü açıklayacağı reform paketi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacak Moskova ziyaretinden gelecek haberlerin takip edileceğini bildiren Memiş, altının ons fiyatında 1.291-1.301 dolar bandında dalgalı bir seyir izlenebileceğini dile getirdi.

AA