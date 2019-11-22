Altın fiyatları 22 Kasım: Çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda?

Geleneksel birikim aracı altının fiyatları haftanın son gününde de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın: 268,43 TL

Çeyrek altın: 440,75 TL

Yarım altın: 881,66

Cumhuriyet altını: 1.813,00 TL

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DÜNYA PİYASALARINDA SON DURUM

Gelişmelerin etkisiyle, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.32 düşerek 62.20 dolara, ABD hafif ham petrolü de yüzde 0.3 gerileyerek 56.84 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.09 düşüşle 17.10 dolardan,

– altın, yüzde 0.23 düşüşle 1,470.70 dolardan,

– bakır, yüzde 0.81 düşüşle 2.628 dolardan,

– platin, yüzde 0.32 artışla 922.90 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.61 düşüşle 1,731.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise , gram altın fiyatı 269 liraya, çeyrek altın 440 liraya, Cumhuriyet altını da 1,820 liraya geriledi.