Altın fiyatları 22 Şubat: Haftanın kapanış gününde çeyrek ve gram altın kaç lira?

Altın yatırımcısı olanlar ve yatırımlarını altın üzerine yapmak isteyenler merakla altın fiyatlarını araştırıyor. Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu? 22 Şubat tarihli altın fiyatları haberimizde yer alıyor. İşte haftanın kapanış gününde güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

GRAM ALTIN

Alış 226,81 TL Satış 226,84 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 364,62 TL Satış 372,84 TL

YARIM ALTIN

Alış 726,96 TL Satış 745,68 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.512,00 TL Satış 1.535,00 TL

ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1)Takı olarak altın alırken TSE belgesi aramalısınız.

2) Alacağınız altının üzerindeki ayarına, imalatçı firmanın veya kuyumcunun patent damgasına bakınız.

3) Aldığınız altının mutlaka faturasını alınız.

4) Altın satın alırken, altının gram olarak ağırlığını, gram fiyatını ve gram işçiliğini öğreniniz. Gerekirse yapılan hesabı birde siz kontrol ederek sağlamasını yapınız.

5)Aldığınız altına ne kadar işçilik ödediğinizi öğrendiğinizde, ileride satmak durumunda kaldığınızda hangi oranda fiyat düşüleceğini bilirsiniz.

6) Takı şeklindeki altınlarda takının modeline göre işçiliği değişiktir. Genelde en basit altın takının işçiliği, 24 ayar altının gram fiyatının ¼’ ü kadar ,en özel takının işçiliği ise 24 ayar altının gram fiyatına eşit olur.

7) Tasarruf amaçlı altın almak istiyorsanız, Cumhuriyet Altınlarını veya işçiliği az olan 22 ayar bilezik şeklindeki altınları tercih ediniz.

8) Altını tanıdığınız ve güven duyduğunuz kuyumcudan alınız.

9) Cumhuriyet Altını alırken de; altının baskısının net olmasına, eğer kulpsuz ise, renginin kızıla yakın olmasına dikkat ediniz. Kulplu olan veya kulplu iken kulpu daha sonra çıkartılan altınlar, kulpsuz altına göre daha sarıya bakan renkte olur. Cumhuriyet altınlarının ziynet (fantezî) olanlarının çeyrek ve yarım boyutta olanları hediye amaçlı alındığında, piyasada taklit baskılarına da rastlanmaktadır. Bu nedenle, bu tür altınları alırken, yine net olmasına gramlarının ( çeyrek altının ağırlığı 1,75 gram, yarım altının gramı 3,50 gram ve daha büyükleri çeyrek altının katları şeklindedir.) tam olmasına dikkat ediniz. Cumhuriyet Altınlarının tarihinin yeni veya eski olması psikolojik bir konudur. Gramları tam olması koşuluyla eski tarihli altın almanın bir sakıncası olmaz. Siz altını geri satmanız durumunda kuyumcu eski ve yeni altınları aynı fiyatla geri alır. Cumhuriyet ve Osmanlı altınlarının çeşitlerini ve gram ağırlıklarını sitemizin ‘Sarraftan’ bölümünde bulabilirsiniz.

10) Osmanlı Altınlarını ( son altı padişahın altınlarının alım satımı serbesttir. Sultan Aziz, Sultan mecid, Sultan Murad, Sultan Hamid, Sulan Reşat, Sultan Vahid) alırken daha dikkatli olmanız gerekir. Bu altınlar en az 80-100 yıl öncesinde tedavüle çıktıklarından günümüze kadar çoğu kulplu halde bulunur. Bu nedenle kulpsuz olanları daha değerlidir. Kulplu olanlarını alırken gramının tam olmasına, kenar çizgilerinin net olmasına, yeniden kenar açılmamış olmasına ön ve arka yüzünün net ve yıpranmamış olmasına dikkat etmeniz gerekecektir. Kulpsuz olan Osmanlı Altınlarını alırken de; yine ön, arka yüzünün net olmasına kenar çizgilerinin net olmasına ve kulplu iken kulpunun çıkartılarak kulpsuz hale getirilmemiş olmasına dikkat etmelisiniz. Ama bütün bunlara rağmen, mutlaka tanıdığınız ve güven duyduğunuz kuyumcu ve sarraftan altın almalısınız. Bu sektörde güven ön planda gelir.

11) Sultan Reşat Altınları halkımız tarafından daha çok tutulduğundan geçmiş yıllarda taklitleri o derece fazla yapılmıştır. Bu nedenle Osmanlı Altınlarından Sultan Reşat altını alırken daha titiz olmalısınız.