Altın fiyatları 23 Kasım: Gram ve çeyrek altın bugün kaç lira?

Altın fiyatları birçok vatandaş tarafından hafta sonu dahi araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Çeyrek altın ve gram altının ön plana çıktığı altın fiyatlarında, yurttaşlar güncel ve canlı fiyat bilgilerine erişmek istiyor.

ALTIN FİYATLARI 23 KASIM

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 270,93 lira

Çeyrek altın: 443,66 lira

Cumhuriyet altını: 1.826 lira

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 270 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,20 liradan, bin 779 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 800 liradan, 246,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,30 liradan, bin 739 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 759 liradan, 869 liradan alınan Yarım Ziynet 879 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.