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Altın fiyatları 23 Kasım: Gram ve çeyrek altın bugün kaç lira?

Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi…

08:33 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları 23 Kasım: Gram ve çeyrek altın bugün kaç lira?

Altın fiyatları birçok vatandaş tarafından hafta sonu dahi araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Çeyrek altın ve gram altının ön plana çıktığı altın fiyatlarında, yurttaşlar güncel ve canlı fiyat bilgilerine erişmek istiyor.

ALTIN FİYATLARI 23 KASIM

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 270,93 lira

Çeyrek altın: 443,66 lira

Cumhuriyet altını: 1.826 lira

Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 270 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,20 liradan, bin 779 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 800 liradan, 246,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,30 liradan, bin 739 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 759 liradan, 869 liradan alınan Yarım Ziynet 879 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.

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