Çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda? 23 Ocak altın fiyatlarında son rakamlar…

Altın fiyatları, altın yatırımcısı tarafından merak edilmeye devam ederken çeyrek ve gram altında son fiyatlar araştırılıyor. Altın almayı planlayanlar altının düşmesini beklerken, altın sahini olan yatırımcılar ise birikimlerinin son durumlarını merak ediyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme beklentilerine ilişkin kuşkuların arttığı bir ortamda küresel büyüme görünümüne çevirmeleri ile birlikte kazancını korudu. Çeyrek ve gram altın fiyatlarında 23 Ocak detayları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU? – 23 OCAK

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 220,73 TL Satış 220,79 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 352,93 TL Satış 360,89 TL

YARIM ALTIN

Alış 703,65 TL Satış 721,79 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.465,00 TL Satış 1.487,00 TL

ALTIN FİYATLARINDA SON GELİŞMELER

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 220,6 liradan tamamladı. Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesi olan 220,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 363 lira, Cumhuriyet altını da 1.479 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.284,30 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar endeksindeki toparlanmanın, altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirterek, “Çin’de açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılamaması, ABD-Çin ticaret görüşmelerinden yeni açıklama gelmemesi, ABD hükümetinin halen kapalı olması, Brexit belirsizliği, küresel büyüme tahminlerinin gerilemesi gibi nedenler risk iştahının azalmasına neden oluyor.” ifadelerini kullandı. Dün yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talebin arttığını kaydeden Memiş, altının ons fiyatında 1.277-1.297 dolar bandının takip edilmesi gerektiğini dile getirdi. Memiş, altının gram fiyatının tekrar 225 lira seviyesini test edebileceğini tahmin ederek, 220 liranın önemli destek konumunda olduğunu bildirdi. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirten Memiş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’da Vladimir Putin’le yapacağı görüşmenin de piyasalar açısından önemli olacağını söyledi.