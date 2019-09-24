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Altın fiyatları 24 Eylül: Çeyrek altın ve gram altın bugün kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. Ülkemizde yatırım ve hediyeleşme aracı olarak kullanılan gram ve çeyrek altında 24 Eylül tarihli fiyatlar haberimizde...

07:52 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları 24 Eylül: Çeyrek altın ve gram altın bugün kaç lira oldu?

Altın fiyatları gündem gelişmeleriyle birlikte değişmeler yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde önce Merkez Bankası'nın ardından da FED'in faiz kararının açıklandığı günlerde hareketlenmeler yaşayan altın fiyatları son günlerde dengeli bir seyir izliyor. İşte altın fiyalrında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 24 EYLÜL

Çeyrek Altın fiyatı: 447,61
Gram Altın Fiyatı: 279,76
Yarım altın Fiyatı: 892,43
Cumhuriyet altını fiyatı: 1859,00

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DÜNYA PİYASALARINDA SON DURUM NE?

– Saudi Aramco´nun petrol tesislerine yapılan drone saldırısı sonrasında Suudi Arabistan petrol üretiminin normale döneceği beklentileriyle petrol fiyatları karışık.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.16 düşüşle 64.18 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.07 artışla 58.13 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Avrupa´dan gelen zayıf verilerin bölgede ekonomik yavaşlamaya işaret ettiği endişeleriyle ağırlıklı olarak yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 4.49 artışla 18.65 dolardan,

– altın, yüzde 1.03 artışla 1,530.8 dolardan,

– bakır, yüzde 0.27 düşüşle 2.5995 dolardan,

– platin, yüzde 1.78 artışla 959.4 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.30 artışla 1,629.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 281 liraya, çeyrek altın 459 liraya, Cumhuriyet altını da 1,899 liraya yükseldi.

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