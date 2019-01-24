Altın fiyatları 24 Ocak: Küresel piyasalar çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını etkiledi mi?

Altın fiyatlarındaki son durum merak edilirken altın fiyatlarında çok büyük bir hareketlenme görülmüyor ve fiyatlar yatay seviyelerde ilerliyor.

ALTIN FİYATLARI 24 OCAK

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 217 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 217,20 liradan, bin 430 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 451 liradan, 198 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 202 liradan, bin 397 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 417 liradan, 699 liradan alınan Yarım Ziynet 709 liradan ve 349 liradan alınan Çeyrek Ziynet 354 liradan satılıyor.

KÜRESEL PİYASALARDA NELER OLUYOR?

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki öngörülemeyen artışın yanında, küresel ekonomik yavaşlamanın talebi azaltacağı endişeleri etkisiyle düştü.

Küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasının yakıt talebini de sınırlayabileceğine ilişkin öngörülerin etkisiyle, Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.62 düşüşle 60.76 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.51 düşüşle 52.35 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda görülen ekonomik yavaşlama endişeleriyle güvenli liman arayan arayan yatırımcılar etiksiyle metel fiyatları yükseldi. Özellikle, doların değer kaybetmesi, altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.36 düşüşle 15.325 dolardan,

– altın, yüzde 0.26 düşüşle 1,280.6 dolardan,

– bakır, yüzde 0.06 artışla 2.656 dolardan,

– platin, yüzde 0.29 artışla 798.7 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.03 düşüşle 1,307.8 dolardan işlem görüyor.