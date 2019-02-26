Altın fiyatları 26 Şubat: Gram ve çeyrek altın fiyatlarının seyir yönü değişti mi?

Altın fiyatları bugüne stabil şekilde başladı. Ülkemizde en çok kullanılan yatırım aracı olan altın fiyatları vatandaşların ve yatırımcılarında araştırdığı konuların da başında geliyor. Özellikle küçük yatırımcının anbean takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne?

ALTIN FİYATLARI 26 ŞUBAT

GRAM ALTIN

Alış 226,89 TL Satış 226,95 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 363,05 TL Satış 371,23 TL

YARIM ALTIN

Alış 723,82 TL Satış 742,46 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.504,00 TL Satış 1.527,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.