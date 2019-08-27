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Altın fiyatları 27 Ağustos: Dün tırnmanışa geçen çeyrek ve gram altın bugün kaç lira?

Altın fiyatları dün dalgalanan dövizle beraber yükselişe geçti. Bir gün içinde %1'den fazla değerlenen altın fiyatları bugün gram fiyatı olarak 286 TL dolaylarında seyrediyor. İşte 27 Ağustos tarihli günün altın fiyatları ve detaylar...

07:29 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları 27 Ağustos: Dün tırnmanışa geçen çeyrek ve gram altın bugün kaç lira?

Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Dün dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı. Yaşanan yükselişle beraber altın son ayların en yüksek seviyelerinden birinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI 27 AĞUSTOS

Gram altın: 286,46 TL alış, 286,52 TL satış.

Çeyrek altın: 456,68 TL alış, 467,02 satış.

Cumhuriyet altını: 1.888,00 TL alış, 1.917,00 satış.

Yarım altın: 910,50 TL alış, 934,03 TL satış.

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KÜRESEL PİYASALAR NE DURUMDA?

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.03 artışla 59.36 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.55 artışla 54.47 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ticaret gerginlikleri etkisiyle altı yıldan bu yana ilk kez 1,550 doları aştıktan sonra geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.59 artışla 17.69 dolardan,

– altın, yüzde 0.33 artışla 1,542.8 dolardan,

– bakır, yüzde 0.16 artışla 2.534 dolardan,

– platin, yüzde 0.16 artışla 856.7 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.19 artışla 1,457 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 286 liraya, çeyrek altın 467 liraya, Cumhuriyet altını da 1,933 liraya yükseldi.

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