Altın fiyatları 28 Eylül: Çeyrek ve gram altında hafta sonu fiyatları ne durumda?

Altın fiyatları birçok vatandaş tarafından hafta sonu dahi araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Çeyrek altın ve gram altının ön plana çıktığı altın fiyatlarında, yurttaşlar güncel ve canlı fiyat bilgilerine erişmek istiyor. Haftanın kapanış gününde bin 799 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 826 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 28 EYLÜL

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 273,05 lira

Çeyrek altın: 444,66 lira

Cumhuriyet altını: 1.826 lira

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.