Altın fiyatları 28 Kasım: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. 28 Kasım tarihli güncel çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde yer alıyor…

28 KASIM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 442,26 Lira

Gram Altın: 270,58 Lira

Yarım Altın: 884,41 Lira

Cumhuriyet Altını: 1821 Lira

ALTIN FİYATLARI DÜN NE DURUMDAYDI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 270,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,40 liradan, bin 781 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 802 liradan, 246,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,50 liradan, bin 740 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 760 liradan, 870 liradan alınan Yarım Ziynet 880 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.

KÜRESEL PİYASA VERİLERİ

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.31 düşüşle 64.07 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.29 düşüşle 58.24 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.38 düşüşle 16.98 dolardan,

– altın, yüzde 0.13 düşüşle 1,458.40 dolardan,

– bakır, yüzde 0.39 düşüşle 2.66 dolardan,

– platin, yüzde 0.70 düşüşle 905.30 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.07 artışla 1,781 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 270 liraya, çeyrek altın 442 liraya, Cumhuriyet altını da 1,827 liraya geriledi.