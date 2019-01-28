Altın fiyatları 28 Ocak: Çeyrek ve gram altın fiyatlarında yükseliş!

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler altın yatırımcısı tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatlarında bir miktar yükseliş gözleniyor. 28 Ocak tarihli güncel altın fiyatlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI 28 OCAK

GRAM ALTIN: Alış 220,36 TL, satış 220,39 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 350,75 TL, satış 358,66 TL

YARIM ALTIN: Alış 699,30 TL, satış 717,32 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.444,00 TL, satış 1.466,00 TL

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.