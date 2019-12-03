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Altın fiyatları: 3 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda?

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. 3 Aralık tarihli güncel çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde yer alıyor…

07:31 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları: 3 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda?

Altın fiyatlarındaki güncel durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizde en çok kullanılan yatırım araçlarından biri olan altının fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. İşte 3 Aralık güncel altın fiyatları…

3 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 441,33 Lira

Gram Altın: 269,86 Lira

Yarım Altın: 882,85 Lira

Cumhuriyet Altını: 1.817,00 Lira

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UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi, Almanya ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve İngiltere'de başlayacak NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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