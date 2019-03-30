Altın fiyatları 30 Mart: Gram ve altın fiyatları seçim öncesinde ne durumda?

Altın fiyatları yükselişe geçti ve son ayların en yüksek rakamlarına ulaştı. Altın fiyatları yatırımcılarının ve ekonomi gündeminin takip ettiği en önemli konuların başında geliyor. Dalgalı bir seyir izleyen gram altın fiyatı son ayların en yüksek noktalarında. İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…

30 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 231,49 TL'den alınıyor 231,56 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 377,26 TL'den alınıyor 386,04 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 750,95 TL'den alınıyor 771,51 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.564,00 TL'den alınıyor 1.587,00 TL'den satılıyor.

ALTIN SATIŞINDA TAKSİT SÜRPRİZİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, “Kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacağız.” dedi

Akben, yaptığı açıklamada, geçen yıl ağustos ayı öncesine kadar bireysel kredi kartları ile altın satışına 4 taksit yapılabildiğini anımsattı.

Ağustos 2018’de yaptıkları düzenleme ile kuyumculuk sektöründe kredi kartlarına taksit imkanını kaldırdıklarını anımsatan Akben, kuyumculuk sektöründe yeni bir düzenleme yapacaklarını söyledi.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.