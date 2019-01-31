Altın fiyatları 31 Ocak: Gram ve çeyrek altın fiyatları ocak ayının son gününde ne durumda?

Altın fiyatları gündemdeki küresel ve yerel gelişmelere göre şekilleniyor. Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcı tarafından merakla araştırılıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,80 lira oldu. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler…

31 OCAK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN: 355,75 alış, 363,78 satış.

GRAM ALTIN: 221,15 alış, 221,20 satış.

YARIM ALTIN: 709,28 alış, 727,55 satış.

CUMHURİYET ALTINI: 1.475,00 alış, 1.497,00 satış.

TİCARİ GERGİNLİK ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.88 artışla 61.86 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.03 artışla 53.86 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğinin yükselişe geçeceği endişeleri ve ABD Merkez Bankası´nın toplantısı beklenirken, sekiz ayın en yüksek düzeyinde.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.29 artışla 15.885 dolardan,

– altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,308.8 dolardan,

– bakır, yüzde 0.95 artışla 2.751 dolardan,

– platin, yüzde 0.04 düşüşle 815.5 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.12 düşüşle 1,302.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,497 liraya döndü.