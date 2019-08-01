Altın fiyatları 6 gündür düşüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatında son durum…

Bugün de aşağı yönlü seyrini altıncı güne taşıyan ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2’lik azalışla 253,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 413 lira, Cumhuriyet altını 1.690 liradan satılıyor.

İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.685,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 254,10 254,30 252,50 252,70

Cumhuriyet Ata Lira 1.675,00 1.696,00 1.664,00 1.685,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,00 236,00 230,00 234,00

Lira(Tam) Ziynet 1.636,00 1.656,00 1.626,00 1.636,00

Yarım Ziynet 818,00 828,00 813,00 823,00

Çeyrek Ziynet 409,00 414,00 406,00 411,00