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Altın fiyatları 6 gündür düşüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatında son durum…

Altın fiyatları her zaman olduğu gibi yine en çok merak edilen konuların başında gelirken, çeyrek altın ve gram altın en çok takip edilen altın türlerinin başında yer alıyor. Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının onsu, dün yüzde 1,3 gerilemesinin ardından bugün de yüzde 0,6 değer kaybıyla 1.403,5 dolardan işlem görüyor. İşte çeyrek ve gram altın fiyatında son durum...

13:00 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları 6 gündür düşüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatında son durum…

Bugün de aşağı yönlü seyrini altıncı güne taşıyan ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2’lik azalışla 253,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 413 lira, Cumhuriyet altını 1.690 liradan satılıyor.

İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.685,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

                                                                  ÇARŞAMBA            PERŞEMBE

                    Alış        Satış           Alış      Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)                            254,10 254,30          252,50 252,70

Cumhuriyet Ata Lira                                 1.675,00 1.696,00     1.664,00 1.685,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)                                   232,00 236,00          230,00 234,00

Lira(Tam) Ziynet                                       1.636,00 1.656,00    1.626,00 1.636,00

Yarım Ziynet                                              818,00 828,00           813,00 823,00

Çeyrek Ziynet                                           409,00 414,00           406,00 411,00

Son güncelleme: android-time 13:01 01.08.2019
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