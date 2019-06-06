Altın fiyatları 6 Haziran: Altın fiyatları tatil sürecinde nasıl seyrediyor?

Altın fiyatları bayram sürecinde de takip ediliyor. Geleneksel bir yatırım aracı olan altın yurdumuzda birçok kişi tarafından biriktirmek amacıyla tercih ediliyor. Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları merakla araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 6 HAZİRAN

Gram altın: 244,60 TL

Çeyrek Altın: 397,73 TL

Reşat altın: 1.679,47 TL

Cumhuriyet altını: 1.647,00 TL

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

– Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell´ın, bankanın ticaret savaşı risklerine karşı gerekli önlemleri alacağını söylemesi ardından faiz oranlarının düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, üç ayın zirvesine yakın düzeyde tutundu.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.28 artışla 14.81 dolardan,

– altın, yüzde 0.35 artışla 1,333.4 dolardan,

– bakır, yüzde 0.09 artışla 2.6715 dolardan,

– platin, yüzde 0.65 artışla 823.5 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.43 düşüşle 1,315.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 246 liraya, çeyrek altın 402 liraya, Cumhuriyet altını da 1,665 liraya geriledi.

Petrol fiyatları ABD stoklarında görülen günlük 3.5 milyon varillik artış ve Rusya´nın devlet petrol şirketi Rosneft CEO´su İgor Sechin´in Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) üretim ksıntılarının amacını sorgulaması etkisiyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.56 düşüşle 61.62 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.82 düşüşle 53.04 dolardan işlem görüyor.