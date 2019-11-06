Altın fiyatları 6 Kasım: Gram ve çeyrek altında güncel fiyatlar ne durumda?

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ise şu şekilde…

ALTIN FİYATLARI 6 KASIM

Çeyrek altın: 450,79

Gram altın: 275,12

Cumhuriyet Altını: 1.858,00

ALTIN DÜN GÜNÜ NASIL KAPATTI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,30 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 276,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,30 liradan, bin 820 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 841 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 778 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 798 liradan, 889 liradan alınan Yarım Ziynet 899 liradan ve 445 liradan alınan Çeyrek Ziynet 450 liradan satıldı.