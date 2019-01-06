Altın fiyatları 6 Ocak: Çeyrek ve gram altın fiyatları yükseldi mi?

Altın fiyatları yatay seyrini son 1 haftadır yükseliş trendine çevirdi. Uzmanlar altın fiyatlarının döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenip yükselişin sürebileceğini öngörüyor. Peki 6 Ocak'ta çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Son günlerde dalgalı hareket eden altın fiyatları bu hafta yükseldi. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 5 Ocak tarihinde, 357,64 TL’den alınıp, 365,78 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 220,34 TL’den alınırken 220,38 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.483,00 TL’den alınırken, 1.507,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 713,26 TL’den alınıyor ve 731,77 TL’den satılıyor.



‘YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR’

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle gram altındaki yükselişlerin devam edebileceğini belirterek, gram altında 225 liranın destek 230 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

ABD’de bugün açıklanacak aralık ayı istihdam raporu ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden Memiş, Suriye ile ilgili belirsizlikler ve artan küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.