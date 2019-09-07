Altın fiyatları 7 Eylül: Çeyrek altın ve gram altında son fiyatlar ne?

Altın fiyatları birçok vatandaş tarafından hafta sonu dahi araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı 276 lira! Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI 7 EYLÜL

Gram altın: 276,68 TL alış, 276,75 TL satış.

Çeyrek altın: 446,42 TL alış, 456,54 satış.

Cumhuriyet altını: 1.847,00 TL alış, 1.875,00 satış.

Yarım altın: 889,33 TL alış, 912,32 TL satış.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.