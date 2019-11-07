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Altın fiyatları 7 Kasım: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

08:04 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları 7 Kasım: Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları yeni haftaya yatay bir çizgide, büyük değişiklikler yaşamadan başladı. İşte günün altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 7 KASIM

ÇEYREK ALTIN: 450,91 Lira

YARIM ALTIN: 879,06 Lira

GRAM ALTIN: 276,30 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 4 Kasım güncel altın fiyatları…

ALTIN DÜN GÜNÜ NASIL TAMAMLADI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 276 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,20 liradan, bin 819 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 840 liradan, 251,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255,70 liradan, bin 777 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 797 liradan, 888 liradan alınan Yarım Ziynet 898 liradan ve 444 liradan alınan Çeyrek Ziynet 449 liradan satıldı.

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