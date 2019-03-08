Altın fiyatları artacak mı? 8 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatlarındaki hareketlenmeler dikkat çekerken birçok kişi altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Altın fiyatları döviz ve küresel piyasa gelişmeleriyle birlikte hareket yönünü şekillendiriyor. çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel 221,7 liraya kadar gerileyen gram altın, dolar/TL'deki değer kazancının etkisiyle 225 liranın üzerini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 224,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 224,6 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 366 lira, Cumhuriyet altını 1.501 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 1.284,7 dolardan işlem

görüyor.



ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

7 Mart çeyrek altın fiyatı 366 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınının fiyatı 1.501 liradan işlem görüyor.