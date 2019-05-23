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Altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 251,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını 1.668 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 249,6 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 23 Mayıs altın fiyatları...

08:00 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 251,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatında yaşanan gerilemeye rağmen dolar kurundaki artış nedeniyle 248-251 lira bandında dalgalanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 249,6 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Mayıs güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 250,7 lira

Çeyrek altın: 414 lira

Cumhuriyet altını: 1.688 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.274,1 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, altının ons fiyatının düşüş eğiliminin sürdüğünü belirterek, jeopolitik riskler ve Avrupa’da yaşanan siyasi belirsizliklerin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olduğunu kaydetti.

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23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 10:58 23.05.2019
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