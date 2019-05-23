Altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 251,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatında yaşanan gerilemeye rağmen dolar kurundaki artış nedeniyle 248-251 lira bandında dalgalanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 249,6 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Mayıs güncel altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 250,7 lira
Çeyrek altın: 414 lira
Cumhuriyet altını: 1.688 lira
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Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.274,1 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, altının ons fiyatının düşüş eğiliminin sürdüğünü belirterek, jeopolitik riskler ve Avrupa’da yaşanan siyasi belirsizliklerin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olduğunu kaydetti.
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.