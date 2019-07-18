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Altın fiyatları artışa geçti! Çeyrek altın ne kadar?

Yükselişe geçen altın fiyatları 259,5 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın ise 428 liradan satışa sunuluyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 421 lira, Cumhuriyet altını 1.723 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 258,4 liradan işlem gördü. İşte 18 Temmuz altın fiyatları...

08:19 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları artışa geçti! Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları artışa geçti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,11 azalışla 258,4 liradan tamamladı. Gram altın bugüne 259,5 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın serbest piyasada 428 liradan alıcı buluyor. İşte 18 Temmuz güncel altın fiyatları…

17 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 257,8 lira

ÇEYREK ALTIN: 426 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1735 lira

Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir izleyen ons altın ise 1.404,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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