Altın fiyatları artışa geçti! Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları artışa geçti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,11 azalışla 258,4 liradan tamamladı. Gram altın bugüne 259,5 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın serbest piyasada 428 liradan alıcı buluyor. İşte 18 Temmuz güncel altın fiyatları…
17 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 257,8 lira
ÇEYREK ALTIN: 426 lira
CUMHURİYET ALTINI: 1735 lira
Asya piyasalarında hafif satıcılı bir seyir izleyen ons altın ise 1.404,3 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bugün İngiltere ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.