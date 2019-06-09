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Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları artışa geçti!

Hafta sonuna artışla başlayan altın fiyatları 251,3 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını 1.669 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 250,2 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 9 Haziran altın fiyatları...

10:08 -
Haberler Ekonomi
Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları artışa geçti!

Altın fiyatları hafta sonuna yükselişle başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma gününü yüzde 0,81 artışla 250,20 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 251,3 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Haziran güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 251,3 lira

Çeyrek altın: 415 lira

Cumhuriyet altını: 1.692 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında değer kazanan altının ons fiyatı ise yükselişe geçerek 1.340 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Son güncelleme: android-time 10:48 09.06.2019
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