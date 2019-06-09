Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları artışa geçti!

Altın fiyatları hafta sonuna yükselişle başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma gününü yüzde 0,81 artışla 250,20 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 251,3 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Haziran güncel altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 251,3 lira
Çeyrek altın: 415 lira
Cumhuriyet altını: 1.692 lira
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Asya piyasalarında değer kazanan altının ons fiyatı ise yükselişe geçerek 1.340 dolar seviyesinden işlem görüyor.