Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları artışa geçti!

Hafta sonuna artışla başlayan altın fiyatları 251,3 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını 1.669 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 250,2 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 9 Haziran altın fiyatları...