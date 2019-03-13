Altın fiyatları artışa geçti! İşte en güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları, günün ilk saatlerinde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Altının gramı önceki gün gösterdiği düşüş eğiliminin ardından bugün 229 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatı nedir? İşte, 13 Mart Çarşamba günü altın fiyatları ve detaylı bilgiler…

13 MART ALTIN FİYATLARI

Günün en güncel altın fiyatları verilerine göre;

Gram altın 227 lira alış, 229 lira satış,

Çeyrek altın 370 lira alış, 378 lira satış,

Yarım altın 741 lira alış, 756 lira satış,

Cumhuriyet altını 1526 lira alış, 1542 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.