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Altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 248,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 403 lira, Cumhuriyet altını 1.653 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 247,9 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 22 Mayıs altın fiyatları...

08:04 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 248,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatında yaşanan gerilemeye rağmen dolar kurundaki artış nedeniyle 247-250 lira bandında dalgalanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 247,9 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Mayıs güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 248,4 lira

Çeyrek altın: 410 lira

Cumhuriyet altını: 1.671 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 düşüşle 1.273,9 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dolar varlıklarındaki toparlanma nedeniyle altının ons fiyatının düşüş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti. Bugün ABD Merkez Bankasının toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, altının ons fiyatında 1.269 doların destek konumunda olduğunu, yurt içinde ise altının gram fiyatında 245 liranın destek, 250 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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Son güncelleme: android-time 12:46 22.05.2019
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