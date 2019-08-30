Altın fiyatları bugün 2019: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Ülkemizde yastık altı yatırım olarak nitelenen ve yatırım yapmak için en çok tercih edilen araçlardan biri altın. Son zamanlarda altın fiyatlarının yükselişe geçmesi sonucu vatandaşlar düğün sezonunda altın almak yerine para takmaya yöneldi. Haftasonuna doğru piyasalarda altın fiyatlarının düşüşe geçtiği görüldü.

GRAM ALTIN

Alış 286,26 TL Satış 286,30 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış 259,60 TL Satış 262,80 TL

ONS ALTIN

Alış 1.527,33 TL Satış 1.527,53 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.884,00 TL Satış 1.913,00 TL

YARIM ALTIN

Alış 908,30 TL Satış 931,79 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 455,58 TL Satış 465,89 TL