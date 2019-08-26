Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek altın zirvede!

Altın fiyatları bugün zirveyi gördü. Döviz kurlarının uluslararası gelişmelerden kaynaklanan yükselişi altını da etkiledi. Dolar 5,80 TL'yi gördü, çeyrek altın 465 TL, gram altın ise 285 TL oldu. İşte 26 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları...

17:27 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek altın zirvede!

Altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın cebini yakıyor. Uzmanlar gram altının son 3 haftadır yükselişte olduğunu belirtiyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,18 artışla 285,80 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN (26.08.2019)

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 465,00 lira, Cumhuriyet altını 1.903,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,18 yükselişle 285,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more