Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek altın zirvede!

Altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın cebini yakıyor. Uzmanlar gram altının son 3 haftadır yükselişte olduğunu belirtiyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,18 artışla 285,80 liradan tamamladı.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN (26.08.2019)
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 465,00 lira, Cumhuriyet altını 1.903,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,18 yükselişle 285,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: