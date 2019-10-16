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Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar? (16.10.2019)

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar anbean serbest piyasada ki güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281,50 lira oldu. İşte 16 Ekim altın fiyatlarında son durum...

17:56 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar? (16.10.2019)

İstanbul Kapalıçarşı'da 281,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 281,50 liradan, bin 854 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 875 liradan, 256,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 260,50 liradan, bin 812 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 832 liradan, 906 liradan alınan Yarım Ziynet 916 liradan ve 453 liradan alınan Çeyrek Ziynet 458 liradan satıldı.

UZMANLAR NE DEDİ?

Analistler, ABD’de açıklanmaya başlayan 3. çeyrek şirket bilançoları ve Çin ile devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser havanın risk iştahını artırdığını söyledi. Brexit görüşmelerinde, taraflardan gelen olumlu açıklamaların da altının ons fiyatı üzerinde görece aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydeden analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olacağını ifade etti.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AJANSLAR

ABD Altın altın fiyatları Çin Dolar dolar kuru Haber istanbul Suriye
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