Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 269 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 269,20 liradan, bin 773 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 794 liradan, 245 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 249 liradan, bin 732 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 752 liradan, 866 liradan alınan Yarım Ziynet 876 liradan ve 433 liradan alınan Çeyrek Ziynet 435 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD senatosunun Hong Kong’lu yöneticilere yaptırım öngören tasarıyı kabul etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın yasayı onaylayabileceği söylentilerinin iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında, gelecek dönem için faiz indirimlerine ara verilmesinin hakim görüş olarak öne çıktığını belirten analistler, tutanakların altın fiyatlarını görece aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde OECD Ekonomik Görünüm Raporu, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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